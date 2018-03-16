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Muğla'nın bazı bölgeleri 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Muğla'nın Milas, Marmaris, Ula ve Menteşe ilçelerindeki bazı alanların 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bakanlar Kurulu kararına göre, Muğla'nın Milas, Marmaris, Ula ve Menteşe ilçelerinde bulunan doğal sit alanları kapsamına giren ve koordinatları haritalar üzerinde belirtilen bölgeler, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka kararla Erzurum'un Narman ilçesine bağlı üç mahalledeki bazı bölgelerin de "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre, Narman'a bağlı Camikebir, Camisağır ve Tuzla mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı bölgeler riskli alan ilan edildi.
 

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