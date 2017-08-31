Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde çekilen 30 Ağustos filmi beğeni topladı
Muğla'nın Fethiye İlçesi'ndeki bir tatil köyünün 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamları için hazırladığı kısa film sosyal medyada yankı uyandırdı.
Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak Mevkisi'nde bulunan bir otel 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırladığı kısa film Hollywood filmlerinin fragmanlarını arattırmadı. Zafer Bayramı'nın 95'inci yılını kutlamak 12 yamaç paraşütü pilotu ve 10 dalgıcın aralarında bulunduğu 90 otel çalışanı bu özel kısa film de rol aldı. Çekim teknikleri ve diyaloglarıyla Hollywood filmlerinin fragmanlarını arttırmayan kısa film, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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