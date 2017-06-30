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Muğla’nın Menteşe ilçesinde akaryakıt istasyonu yakınında korkutan yangın!

Muğla’nın Menteşe ilçesinde iki saat arayla çıkan iki anız yangınında yaklaşık 70 dönümlük alandaki kuru otlar ve bir ahırdaki 60 balya saman kül oldu.

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İlk yangın, Menteşe ilçesi Karaçayır mevkiinde anızların bulunduğu arazide çıktı. Yangında 20 dönüm alan yanarken, rüzgârın etkisi ile alevlerin saman balyalarının bulunduğu dama sıçraması sonucu 60 balya saman kül oldu. Yangından iki saat sonra ilk yanan sahaya yakın evlerin ve bir akaryakıt istasyonunun bulunduğu alanda elektrik trafosunun tellerinin birbirine temas etmesi sonucu yangın çıktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, her iki yangınına da kısa sürede müdahale etti. Son yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Anız kaplı yaklaşık 50 dönümlük tarlada çıkan yangında tarla içindeki evler ve trafonun hemen yanında bulunan bir akaryakıt istasyonu büyük tehlike atlattı. Her iki alanda itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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