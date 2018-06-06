Muhalefet, Temmuz 2015’te HDP ve PKK’nın başlattığı 'çukur ve barikat savaşı'nda şehit olan 793 asker ve polisi unuttu

HDP’yi 7 Haziran’da emanet oylarla Meclis’e taşıyan CHP, 24 Haziran’da da aynı tezgahı ortaya koydu. HDP’nin oyunu artırmak için teşkilatlarına emanet oy talimatı veren CHP, PKK’nın 2015’teki hendek teröründe şehit ettiği 793 asker ve polisi unutturmaya çalışıyor.

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala, tepki çekmemek için Millet İttifakı’na alınmayan HDP’ye, arka planda destek CHP’den geldi. HDP’yi 7 Haziran 2015’teki genel seçimlerde emanet oylarla üçüncü parti olarak Meclis’e taşıyan CHP, 20 Temmuz 2015’te PKK terörüyle başlayan ve Doğu illerini yakıp yıkan hendek eylemlerini unutturmaya çalışıyor.

CHP’DEN HDP TALİMATI

HDP’yi meşrulaştırma görevini üstlenen ve teşkilatlarına ikinci kez emanet oy için talimat veren CHP, özellikle Kemalist ve ulusalcı tabanını HDP’ye oy vermek için ikna turlarına başladı. Bölücü örgüt PKK’nın FETÖ’nün lojistik desteğiyle hendek teröründe 793 asker-polis, 378 sivil şehit olurken, 4 binden fazla güvenlik görevlisi ve 2 binin üzerinde vatandaş yaralandı.

ÇALIŞMALARA OMUZ VERİYORLAR

Doğu, Güneydoğu ve İstanbul’da CHP’nin kalesi olarak bilinen ilçelerde teşkilatlara HDP’ye destek çağrısı yapıldığı, hatta seçim çalışmalarına omuz verildiği öğrenildi. HDP’ye ilk açık desteği 7 Haziran seçimlerinde FETÖ’nün stratejisini birebir uygulayan CHP verdi. FETÖ tabanı da kapı kapı dolaşarak 4 kişilik bir aileden 2 kişinin HDP’ye oy vermesi için çalıştı.

BİN 107 AİLENİN OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ

7 Haziran seçimlerinden sadece 1 ay sonra Türkiye’nin doğusu hendek terörü ile kan gölüne döndü. Terör örgütü PKK, çatışmaları şehir merkezlerine taşıdı. Kazılan hendekler ve kurulan barikatlar nedeniyle bazı il merkezleri ve 19 farklı ilçede sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Ülke genelinde barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen ve sivilleri de hedef alan PKK’lı teröristler, 478 günde bin 107 ailenin ocağına ateş düşürdü.

ASKERLERİ HEDEF YAPTILAR

Terör örgütü PKK’nın hendek terörüne en büyük destek FETÖ’den geldi. FETÖ üyesi olan ve TSK’nın içine sızmış sözde komutanlar, Doğu ve Güneydoğu’daki operasyonlarda göz göre göre askerlerin hedef olmasını sağladı. PKK’nın hendek terörünün bilançosu FETÖ-PKK işbirliği nedeniyle ağır oldu.

362 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİMDEN MAHRUM KALDI

20 Temmuz 2015’te başlayan terör eylemlerinde 793 güvenlik görevlisi şehit edildi. 314 sivil hayatını kaybederken, 4 binin üzerinde güvenlik görevlisi ve 2 binden fazla vatandaş yaralandı. Operasyonlarda öldürülen PKK’lı sayısı ise 4 bin 571 olarak açıklanırken, 716 terörist sağ ele geçirildi. Doğu ve Güneydoğu’da toplam 2 bin 307 hendek ve barikatın kaldırıldığı bildirildi. Hendek terörünü bitirmek için bölgede başlayan operasyonlarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve 362 bin öğrenci eğitimden mahrum kaldı.

SINIR ÖTESİNDE DAHA AZ KAYIP VERDİK

Türkiye, PKK’nın hendek terörü saldırılarında verdiği kayıpları, sınır ötesi operasyonlarda vermedi. Hendek teröründe 793 güvenlik görevlisi şehit olurken, 4 binin üzerinde asker-polis yaralandı. TSK’nın Afrin’de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda 10 bin teröristle mücadele edilmesine rağmen 52 askerimiz şehit oldu. 615 kilometrekare alanda 94 meskun mahal ve 28 kritik noktanın hakimiyeti sağlandı. Harekât kapsamında en az 3 bin 820 terörist etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı Harekâtında ise 72 asker şehit olurken, 3 bini aşkın terörist öldürüldü.

FETÖ’den destek HDP’ye CHP’nin yanı sıra FETÖ’den de destek geldi. PKK, Doğu ve Güneydoğu FETÖ desteğiyle güvenlik güçlerini ve sivilleri şehit ederken, 2 yıl süren kararlı operasyonlar hendek terörünü çökertti. Nusaybin’de düzenlenen PKK operasyonlarında 60 şehit verilmesinin ardında, FETÖ’cü Tuğgeneral Salih Kırhan vardı. FETÖ’nün darbe girişiminde de rol oynayan ve tutuklanan Tuğgeneral Salih Kırhan’ın askerleri bile bile ölüme gönderdiği, sadece 2 ayda teröristlerin el yapımı patlayıcı ile tuzakladığı, sokaklara zırhlı araçlar yerine Kırhan’ın emriyle askerlerin yaya olarak gönderildiği ve daha sonra şehit oldukları belirlendi. Cizre’de 24, Sur’da 53, Şırnak’ta 23 şehidin verildiği bölgelerdeki tugay komutanlarının tamamı TSK’dan ihraç edildi ve daha sonra FETÖ’den tutuklandı.

(Yeni Şafak)