Muhammed Biltaci'nin annesine kavuştuğu anlar izleyenleri duygulandırdı
Mısır'da cuntacılar tarafından hapse atılan İhvan liderlerinden şehit Esma Biltaci'nin babası Muhammed Biltaci'nin 4 yıldır görmediği annesine kavuştuğu anlar izleyenleri duygulandırıyor.
Mısır'da cuntacılar tarafından hapse atılan İhvan liderlerinden Muhammed Biltaci'nin 4 yıldır görmediği annesine kavuştuğu anlar izleyenleri duygulandırıyor.
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