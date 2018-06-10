Muharrem İnce: Kandil’e operasyon yapamayacaklar
CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'apolet sökme' sözlerinin ardından silahlı kuvvetler ile ilgili yeniden tepki çekecek sözler sarf etti. NTV yayınında konuşan İnce, açıklamalarının Kandil'e operasyon hazırlığındaki askerde moralsizlik yapma ihtimaliyle ilgili soruya 'benim moralim ne olacak' sözleriyle karşılık verdi.
CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'apolet sökme' sözlerinin ardından silahlı kuvvetler ile ilgili yeniden tepki çekecek sözler sarf etti. Katıldığı canlı yayınında konuşan İnce, açıklamalarının Kandil'e operasyon hazırlığındaki askerde moralsizlik yapma ihtimaliyle ilgili soruya "benim moralim ne olacak" sözleriyle karşılık verdi.
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