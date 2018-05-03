Muharrem İnce kimdir, nerelidir son dakika CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce mi

Muharrem İnce kimdir, nerelidir sorgulanıyor. son dakika CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce mi? Vatandaşların merak ettiği Muharrem İnce biyografisi ayrıntılı bir şekilde haberimizde yer alıyor. CHP grup toplantısında gazetecilerle konuşan İlhan Kesici, "Adayımız Muharrem İnce. Parti yetkilileri kendisiyle konuştu" dedi. CHP grup toplantısında İlhan Kesici, "Muharrem İnce'nin adaylığı kesin gibi." dedi. CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı olması beklenen Muharrem İnce kimdir? Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964’de Zekiye – Şerif İnce çiftinin çocukları olarak Yalova’nın Elmalık köyünde dünyaya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne, Cumhuriyet Halkp Partisi‘nden 22. dönemde Yalova milletvekili olarak seçilmiş ve içinde bulunduğumuz 23. dönemde de milletvekililiği görevine devam etmektedir. İlk ve orta öğrenimini Yalova’da bitiren İnce, lisans eğitimini Bursa – Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. Fizik öğretmeni ve okul müdürü olarak olarak birden fazla lisede görev almasının yanı sıra özel dershanelerde de eğitmenlik görevi yaptı. Bir süre Yalovaspor‘un basın sözcüğü görevinde bulunan İnce, Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de bulundu.

İLHAN KESİCİ: İNCE İSMİ KESİN GİBİ

İHA'nın haberine göre CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti" yanıtını verdi.

İlhan Kesici: Muharrem İnceyi arayıp tebrik ettim

MUHARREM İNCE'YE SORULDU

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağına ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine Muharrem İnce, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak." açıklamasını yaptı.

Yüz bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacaklara CHP'lilerin yardımcı olmasını isteyen İnce, "Yardımcı olsunlar ki bu diktatöre göstersinler. İmza konusunda arkadaşlarımıza örgütümüzün yardımcı olacağına inanıyorum. CHP'lilerin ittifak içerisinde aday olmak isteyen cumhurbaşkanı adaylarına imza vererek yardımcı olmasını istiyorum." diye konuştu.

Ana muhalafet partisi yarın önce Meclis grubunu toplayacak. O toplantıda cumhurbaşkanı adayı için grup kararı alınacak. Ardından da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda CHP'nin adayı kamuoyu ile paylaşılacak.

MUHARREM İNCE KİMDİR? DETAYLI BİYOGRAFİSİ...

CHP eski Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964 tarihinde Yalova ilinin Elmalık köyünde doğdu. Muharrem İnce’nin annesinin adı Zekiye, babasının adı ise Şerif’dir.

Ülkü İnce ile evli olan Salih Arda adında bir oğlu bulunan Muharrem İnce, ilk ve orta öğrenimini Yalova ilinde bitirdi. Üniversite eğitimini ise Bursa – Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği bölümünde tamamlayarak mezun oldu.

Eskiden CHP Grup Başkan vekilliği görevini icra eden ve şimdilerde TBMM'deki milletvekilliği görevini de yürüten Muharrem İnce, Fizik öğretmeni ve okul müdürü unvanıyla pek çok lisede görevde bulunmasıyla birlikte özel dershanelerde de eğitmenlik görevini sürdürdü.

2012 yılında “Buyurun Sayın İnce” isimli bir kitap yazan Muharrem İnce, Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne, Cumhuriyet Halk Partisi‘nden 22. dönemde Yalova milletvekili olarak göreve getirilmiştir. Şu anda da 23. dönemde de milletvekililiği görevini icra etmektedir.

Bir süre boyunca Yalovaspor‘un basın sözcüğü görevini yürüten İnce, Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de yer almıştır.

24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi seçilen Muharrem İnce, 2002 genel seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterildi ve seçim sonucunda meclisteki yerini korudu. 13 Haz 2011 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçildi.