Muhtara uydu, tüfekle poz verdi gözaltına alındı

Alemdar Mahalle Muhtarı tarafından evinin önünde silahla poz verdirildiğini öne süren Seyit Ahmet Çiftçi, silahla nöbet tutmadığını muhtarın isteğiyle böyle poz verdiğini söyledi. 'Ruhsatsız av tüfeği bulundurma' ve Kabahatler Kanunu'na göre hakkında idari yaptırım cezası uygulanan Seyit Ahmet Çiftçi ifadesi alındıktan sonra av tüfeğine el konularak serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Muhtar Abdullah Akar hakkında ise, 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Kamuoyunu yanlış yönlendirme' suçundan inceleme başlatıldı.

Bursa'da evinin önünde silahla nöbet tuttuğu iddia edilen Seyit Ahmet Çiftçi, "Biz mahallede silahla nöbet tutmuyoruz, muhtarın abarttığı bir şey. Bana 'burada geceleri nasıl yatıyorsunuz' diye sorulduğu zaman bizim yazın sabahlara kadar ailelerimizle oturduğumuzu söyledim. Bugüne kadar hiç silahla nöbet tutma olayı olmadı. Ben silah tutmayı akrabamdan öğrendim, internetten bakarak öğrendim. Öyle yapmamı bana muhtar söyledi. Neden öyle bir şey yaptığını açıklayamıyorum kendime. Benim dededen kalma bir tüfeğim vardı. Muhtar böyle poz vermekte sakınca olmadığını söyledi. Ben de evden tüfeği getirip poz verdim, böyle olacağını bilmiyordum, gördüğünüz gibi buralar gayet sakin. Zaten polise verdiğim ifademde de belirttim, buranın kentsel dönüşüm bölgesi olduğu için molozları çekiyorlar sandım. Muhtar da "sen de bu mahallenin bir vatandaşısın, uyuşturucu kullananlarla ilgili yaptıklarını" söyledi. Bununla ilgili "seninle bir röportaj yapalım" diyerek bir problem olmayacağını belirtti. Evin arka tarafında röportaj yapıldıktan sonra ön tarafında silahla poz vermem istendi. Ben de yaptım. Böyle olacağını bilmiyordum. Muhtara inanarak böyle yaptım ve pişmanım. Bu kadar büyük bir şey olduğunu bilmiyordum, beni yanlış yönlendirdiği için muhtardan şikayetçi olurum. Elimde dede yadigarı bir tüfeğim vardı o da gitti bunlar yüzünden" şeklinde konuştu.

Emniyet Müdürlüğü ise bölgede son bir ayda 12 uyuşturucu satıcısının tutuklandığını, operasyonların devam ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz Pazartesi günü ise Alemdar Mahallesi'nin yanındaki Soğanlı Mahallesi'nde bir kişinin cesedi bulunmuş, yakınları uyuşturucu illetinden kurtaramadıklarını ifade etmişti.