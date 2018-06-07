Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İbrahim Karayeğen, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal ile tutuksuz sanıklar Ali Bulaç, Mehmet Özdemir, Şahin Alpay, Nuriye Ural, İhsan Duran Dağı, Lalezer Sarıibrahimoğlu ve Orhan Kemal Cengiz ile avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıkların ve avukatların, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları ve talepleri alındı.

Tutuksuz sanık Ali Bulaç savunmasında, Cumhuriyet savcısının kendisine yönelttiği suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Bu süreçte adil yargılandığına inanmadığını savunan Bulaç, müebbet hapis cezası ile yargılandığını, bu cezanın geçmişte idam olduğunu ve bu cezadan daha ağır bir ceza olmadığını kaydetti.

FETÖ üyesi olmadığını ve darbe girişiminden de önceden haberinin bulunmadığını iddia eden Bulaç, "Zaman gazetesinde yazı yazdığım için ve Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na kısa süreli de olsa üyeliğim için pişmanım." dedi.

Amerika'ya "ana vatan" dediği sözlerine değinen Bulaç, Amerika'nın yeni sömürgeciliğin ana vatanı olduğunu ve bu sözü o yüzden söylediğini, ironi yaptığını ileri sürdü.

Duruşma, diğer sanıkların da esas hakkındaki savunmalarını yapması için yarına ertelendi.

Mütalaadan

Cumhuriyet savcısı, 5 Nisan'da sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, İbrahim Karayeğen, Mehmet Özdemir, Mustafa Ünal, Ahmet Turan Alkan, Şahin Alpay, İhsan Duran Dağı ve Orhan Kemal Cengiz'in "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, sanıklar Lalezer Sarıibrahimoğlu ve Nuriye Ural'ın "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.