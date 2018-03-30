Münbiçliler, Pentagon kuklalarına karşı Türk askerinin 'bir işaretini' bekliyor

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları, küresel istilacıların Türkiye güneyine dair bütün hesaplarını boşa çıkardı. Suriye kuzeyini PKK ile birlikte omuz omuza işgal eden ABD askerleri, bugünlerde linç edilme korkusu yaşıyor. Çünkü Mehmetçiğin iki büyük harekâtla bölgeye getirdiği düzen, coğrafyanın tüm mazlumları için umut ışığı oldu. Fırat batısındaki Münbiçliler, Pentagon ve kuklalarına karşı harekete geçmek için Türk askerinin 'bir işaretini' bekliyor. Yıllardır terörün zulmü altında inleyen Tel Abyad, Haseke, Ayn el-Arab, Rakka ve Deyrizor'da da aynı manzara hakim. ABD-PKK silahlarının dipçiğiyle sürgün yemiş yüzbinler, TSK'nın başlatacağı operasyonda Özgür Suriye Ordusu'na katılmak için gün sayıyor.



EVE DÖNMEK İSTİYORLAR



Afrin, Cerablus, Bab, Azez'de Türkiye'nin getirdiği adalet düzeni Suriye'de herkesin hayaline dönüştü. Bölgede işgalcilere karşı biriken nefret domino etkisiyle patlamak üzere. İç savaş cenderesinde 'son kale' Türkiye'ye sığınarak hayatta kalmayı başaran milyonlarca kişi artık eve dönmek istiyor. ABD eğer PKK'nın Münbiç'i terk etmesine ilişkin sözünü bir kez daha tutmazsa, buraya yönelik operasyon için her şey hazır durumda. Arap, Türkmen ve Kürt aşiretler, Münbiç'e Türkiye'nin müdahalesini bekliyor. Afrin'in PKK'dan temizlenmesiyle buraya halkın güvenle geri döndüğünü gören İdlibliler ise yaşadıkları istikrarsızlıkların son bulması için yine Türk askerini çağırıyor. "Bizi Türkiye'nin yönetmesini istiyoruz" diyerek gösteri yapan Tel Rıfatlıların ardından doğudan batıya her bölgede aynı çağrı yankılanıyor: "Kurtarın bizi."



DİCLE KALKANI SIRADA



Amanoslar'dan Kandil'e, küresel kuşatmayı 15 Temmuz sonrası ardı ardına operasyonlarla yarmayı başaran Türkiye, Suriye'de oluşturduğu güvenli hattın devamı niteliğinde Irak'ta da Dicle Kalkanı Harekâtı'na hazırlanıyor. Musul batısındaki Sincar'a 2014'te DEAŞ bahanesiyle yerleşip burayı ikinci Kandil yapmaya çalışan PKK, eğer Bağdat yönetimi gerekli adımları atmazsa bizzat Mehmetçik eliyle buradan sökülecek. Bu konudaki kararlılık MGK’nın önceki günkü mesajlarıyla tüm dünyaya net olarak verildi. Irak kuzeyindeki TSK kampları tek tek birleştirilip açılan yollarla ana vatana bağlanıyor. Bu ülkede Mehmetçiğin eğittiği Türkmen, Kürt, Ezidi, Arap onbinlerce yerel savaşçı da Irak'ta düzenin sağlanması için tıpkı Suriyeliler gibi 'bir işaret' bekliyor.



BÜTÜN PLANLAR HAZIR



Biriken büyük öfkenin bir gün patlayacağını gören işgalciler ise panikte. PKK'yı perdelemek için Suriye'de yeni 'tabela oluşumlar' ihdas edenler, Türkiye'nin Sincar kararlılığı karşısında geri adım atarak, PKK'nın burayı boşalttığı yalanını servis ediyor. Askeri ve yerel kaynakların ortak görüşü ise, gerek Fırat'ın doğu ve batısında gerekse de Dicle harekât bölgesinde teröre karşı başlatılacak operasyonlarda Türkiye'nin karşısına hiçbir gücün çıkamayacağı yönünde. Suriye-Irak hattında düzenin yeniden tesisi için yürütülecek taarruz planlarının en ince ayrıntısına hesaplandığı ve bunun için uygun zamanın beklendiği belirtiliyor.

(Yenişafak)