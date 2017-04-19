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Munzur Dağları'nda PKK operasyonu

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Munzur Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yaptı.

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İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13-14 Nisan 2017 tarihleri arasında, Kemah İlçesi Dereköy Köyü sınırları içerisindeki Munzur/Mercan Dağları Acemoğlu Vadisi bölgesinde barındığı değerlendirilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak amacıyla operasyon düzenlendi. PKK´ya ait barınak, sığınak ve depoları ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen operasyonda İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri ve korucular, Munzur Dağları Acemoğlu Vadisi´nde arama-tarama çalışması yaptı. Jandarma komando timleri ile güvenlik korucularından oluşan karma birliklerce yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikteki zor arazide hava ve iklim şartlarında derinliği bin metreyi bulan sarp ve kayalık arazide gerçekleşen operasyonun başarı ile tamamlandığı belirtildi.
 

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