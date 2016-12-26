Murat 131’lerden 40. yıl şovu

Bursa’da 1976 tarihinde üretimine başlanılan Murat 131, günümüzde de tutkunları tarafından kullanılmaya devam ediyor.

Tofaş İlk Klasik Otomobilciler Derneği (TİKOD) 1977’den 1983 yılına kadar üretilmiş Murat 131’in “Tstop” model kullanıcılarını bir araya getirdi.

ŞEHİR TURU ATTILAR

Çoğu aracını özel günlerde kullanmayı tercih ederken bazısı için ise günün vazgeçilmezi.

Ama hepsinin ortak noktası araçlarına gözü gibi bakmaları. 40’ıncı yıla özel İstanbul’da ritmli korna sesleriyle şehir turu atan TİKOD’luları, çevreden görenler de yalnız bırakmadı, onlarca Murat 131’le fotoğraf çekilmek isteyenler de renkli görüntüler oluşturdu.

“EŞİM ARABAMI KISKANIYORDU”

TİKOD yönetim kurulu üyesi Burhanettin Gedik aracına olan bağını aşk olarak adlandırıyor. Gedik eşinin ilk zamanlar aracını kıskandığını şu sözlerle anlattı: “Benim aracımın adı aşk. Bu araç benim aşık olduğum bir araç. Buradaki bütün arkadaşlarımız bir aşkla bir gönül bağı ile araçlarına bağlı. Arabaya bindiğimiz zaman ister istemez insanın yüzünde bir tebessüm oluyor.

Ben eşimle ilk tanıştığım zamanlarda eşim “ya o ya ben “diyordu. Bunu bile söylettiren bir araç. Bu bizim için bir aşk bir sevda. Artık ailemizde alıştı, benimsedi.”

“MİLYONLUK SPOR ARACIMI SATTIM”

Araç sevdalıları işi o kadar ileriye götürmüş ki aralarında son model milyonluk spor aracını satan bile var. Hakan Öztürk çocukluk hayali Murat 131’e yaklaşık 4 yıl önce sahip olabilmiş. Öztürk; “ Çocukluk hayalimdi.

Arkadaşımın babasında vardı gizlice kaçırırdık 15 sene önce. Spor arabam vardı sonra dedim

“ARABAMA BAKTIĞIM KADAR KENDİME BAKMIYORUM”

Cüneyt Güler çocukluk hayali olan aracına tutku ile bağlı olanlardan.

Arabasını garajdan çıkarmaya kıyamadığını söyleyen Güler, aracına deyim yerindeyse gözü gibi baktığını söylerek; “Buna baktığım kadar kendime bakmıyorum. Ben ıslanayım o ıslanmasın. Silerim tozunu alırım garaja koyarım.