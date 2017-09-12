Murat Başoğlu ve yeğenine 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi Sunucu Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında, kamu davası açıldı. Öz yeğeni ile yasak ilişki yaşayan Başoğlu'nun 1 yıla kadar hapsi istenecek.