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Murat Başoğlu ve yeğenine 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi

Sunucu Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında, kamu davası açıldı. Öz yeğeni ile yasak ilişki yaşayan Başoğlu'nun 1 yıla kadar hapsi istenecek.

  • AA/İHA
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Alınan bilgiye göre, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında, "hayasızca davranışlarda bulunmak" suçlamasıyla kamu davası açıldığı öğrenildi.

Başoğlu ve yeğeni hakkında hayasızca davranışlarda bulunmak suçundan kamu davası açılarak 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Dava, ilerleyen günlerde Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
 
Geçtiğimiz günlerde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, nöbetçi mahkemece Burcu Başoğlu Kabadayı için yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Sunucu Murat Başoğlu ise dün Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görülen duruşmada eşi Hande Bermek'ten boşanmıştı.

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