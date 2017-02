Murat Çiçek’ten 24’e tehdit savuran Özkan’a zor soru: Seni içeri atan FETÖ ile birlikte hareket etmekten utanmıyor musun

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltma kampanyası düzenleyen CHP hakkındaki 24’ün hazırladığı haberi Tuncay Özkan’ı rahatsız etti. PKK, HDP, FETÖ ve DHKP-C ile aynı çizgiyi takip eden hatta ‘Hayır’ kampanyasında başı çeken CHP ile ilgili gerçekleri hazmedemeyen Özkan sosyal medya hesabından haberciliğe ve etik kurallarına yakışmayan bir biçimde 24’e tehditler savurdu. Yaptığı paylaşımda ‘Alçaklar!’ ifadesini kullanacak kadar alçalan Özkan “Bunun adına demokrasiye ihanet denir. Bu televizyon bunun hesabını verecek. Her CHP üyesi bunun hesabını tek tek soracak” dedi.

Tuncay Özkan’ın haddi aşan ifadelerinin ardından Ardan Zentürk'ün Moderatör gece programına telefonla bağlanan 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Özkan’a 'basit ve net' bir demokrasi sorusu yöneltip "Bunun neresi demokrasiye ihanettir?" diyerek cevap vermeye davet etti. İşte cevap bekleyen soru: Seni içeri atan içeri attığını söyleyen FETÖ ile birlikte hareket etmekten utanıyor musun, utanmıyor musun milletvekili olarak buna cevabını ver. Biz kimler hayır diyor referandum seçimlerinde kimler hayır diyorsa onları yan yana yazdık HDP, PKK, CHP, DHKP-C, FETÖ bunları yazdık. Senin de üyesi olduğun CHP de hayır diyen koalisyonuna katılmış biz de niye buna katar oluyorsunuz diye haber yapıyoruz. Bunun neresi demokrasiye ihanettir?

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek’in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

“CHP YERLİ VE MİLLİ UNSURLARININ KARŞISINDA KİM VARSA ONUNLA HAREKET EDİYOR”

Tabi arkadaşlar, takip ettiğim bir siyasetçi değil ama az önce bahsettiğiniz koalisyonla ilgili ne diyoruz biz. İşte CHP DHKP-C'nin yanında, FETÖ'nün yanında PKK'nın yanında DHKP-C'nin yanında diyoruz. Türkiye'nin yerli ve milli unsurlarının karşısında kim varsa onunla beraber hareket ediyor yine böyle bir hayır koalisyonuna katar oluyor dedik bunda yanlış bir şey yok.

CHP’LİLER ÖNCE ELİFCELL'İN HESABINI VERSİN

Bunun üzerine Tuncay Özkan sosyal medya hesabından 'Bunun adına demokrasiye ihanet denir' diye yazdı. Bu televizyon bunun hesabını verecekmiş. Bizim için yani 24 TV için söylüyor bunu. Her CHP üyesi bunun hesabını tek tek soracak diyor bir de kendisine yakışmayan ya da yakışan altına da Alçaklar diye ünlemli bir not eklemiş. Şimdi bu 'Alçaklar!' meslektaş olmaktan utanacağımız isim bir de milletvekili oldu. İşin ironik kısmı şu şovinizmden bahsedeceğim ama kendisini içeri atan FETÖ ile yan yana durmasının hesabını versin önce kendisi Alçaklar demeden önce. Bunun yerine her CHP üyesi önce şu ElifCell'in hesabını versinler en taze konu olduğu için söylüyorum bunu. Daha genel başkanları hesabını veremedi. Daha sonra da kendisine yakışan cümlelerle devam etsin konuşmasına.

BUNLARIN DEMOKRATİKLİKLERİ BU KADAR

Bunların herhalde CHP'nin huyundan mı suyundan mı aynı çatı altında kalmaktan kaynaklanan bir durum mudur bilmiyorum ama bunların bir de Genel Sekreterleri vardı Haziran seçimlerinden hemen sonra bir açıklama yapmıştı Gürsel Tekin o da çok demokratik bir açıklama yapmış ve seçimleri kazanır kazanmaz başta biz olmak üzere AHaber, Ülke TV, TGRTHaber gibi kanalları kapatacağını açıklamıştı. Bunların demokratiklikleri ancak bu kadar. Bundan öteye demokratik değiller. Arkasına Alçaklar lafları yapıştırarak söylüyorlar işte.

SENİ İÇERİ ATAN FETÖ İLE BİRLİKTE HAREKET ETMEKTEN UTANMIYOR MUSUN

Gayet net ve basit soru: Seni içeri atan içeri attığını söyleyen FETÖ ile birlikte hareket etmekten utanıyor musun utanmıyor musun milletvekili olarak buna cevabını ver. Biz kimler hayır diyor referandum seçimlerinde kimler hayır diyorsa onları yan yana yazdık HDP, PKK, CHP, DHKP-C, FETÖ bunları yazdık. Senin de üyesi olduğun CHP de hayır diyen koalisyonuna katılmış biz de niye buna katar oluyorsunuz diye haber yapıyoruz. Bunun neresi demokrasiye ihanettir?

TABLO ORTADA

Biz burada kendisinin yaptığı gibi 'Alçak milletvekilleri, Alçak CHP'li, Neden HDP, FETÖ, PKK'nın yanında duruyorsunuz' demiyoruz haya ediyoruz bunlardan ama tablo bu. Bunun neresi antidemokratik bir tavırdır. Siz Cemil Bayık'ın Kandil'den açıklama yaparak hayır dediği çözüm sürecini baltalayan HDP ile aynı safta durmak yerine demokrasiye ihanet ettiğimizi söylüyorsunuz. Genel Sekreteriniz gibi bir açıklama yapın bari, referandumdan sonra Kanal 24 başta olmak üzere Türkiye'nin geleceğine doğru olduğuna inandığı kampanyayı destekledik diye bize bunu söylemek yerine önce bunun hesabını vermesi lazım Tuncay Özkan'ın.

24'ÜN HAZIRLADIĞI VİDEO: CHP, HDP, PKK, FETÖ VE DHKP-C "HAYIR" KAMPANYASI İÇİN ÇALIŞACAK