Beşiktaş Belediyesi'nde şok! Murat Hazinedar kimdir, neden görevden alındı?

Murat Hazinedar kimdir? CHP’li Murat Hazinedar görevden alındı. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar neden görevden alındı? İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı son dakika açıklamasına göre; Murat Hazinedar'la birlikte Meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ile Çetin Kırışgil de görevden uzaklaştırıldı. Peki uzaklaştırmanın sebebi nedir? Bakanlık, Hazinedar'ın görevden alınma gerekçelerini; belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız menfaat temin edilmesi olarak açıkladı. Murat Hazinedar kimdir kaç yaşında? 10.02.2014 tarihinde CHP Parti Meclis Kararı ile Beşiktaş Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen ve Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde %77’lik rekor oyla Beşiktaş Belediye Başkanlığına seçilen HAZİNEDAR, Cumhuriyet Halk Fırkası’nı Ordu ilinde kuran ve başkanlığını da yapan Hazinedarzade Mustafa Bey’in torunlarındandır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

"Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil Anayasanın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 04/01/2018 tarihinde görevden uzaklaştırılmışlardır.



HAZİNEDAR'IN GÖREVDEN ALINMA GEREKÇESİ

Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal varlığına yönelik olarak yürütülen soruşturma; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan yürütülen soruşturma; ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi ve görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Murat Hazinedar Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır.

MAL VARLIĞINDA CİDDİ ARTIŞ...

Hüseyin Avni Sipahi’nin Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında, yetkisi ve görevi olmadığı halde imar ve ruhsat işlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yönlendirildiği ve bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı, ayrıca mal varlığında ciddi artışlar olduğu yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturmalar dikkate alınmıştır.

KAYIT DIŞI PARA TRANSFERİNE ARACILIK İDDİASI

Çetin Kırışgil'in Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında ise kayıt dışı paraların transferine aracılık ettiği yönündeki iddiayla ilgili yürütülen soruşturma göz önünde bulundurulmuştur.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MURAT HAZİNDAR KİMDİR NERELİ?

1971 İstanbul doğumlu olan Av. Murat HAZİNEDAR, ilköğrenimini Fatsa’da, ortaöğretimini Ankara Yükseliş Koleji’nde, lise öğrenimini ise Bolaman, Fatsa ve Kabataş Erkek Liseleri’nde tamamladı. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan HAZİNEDAR, 1997 – Nisan 2014 yılları arasında; aynı zamanda kurucusu olduğu Hukuk Bürosu’nun Başavukat’lığını yürüttü.



Ülke ekonomisine olan tutkusu ile genç yaşta iş hayatına atılan; 1989-1995 yılları arasında çeşitli tekstil ve ihracat firmalarında yönetici olarak görev yapan HAZİNEDAR, aynı zamanda iş adamıdır. Or-Gi Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.’de kurucu ortak olup, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi’dir.



Uzun yıllar siyasetin pek çok kademesinde etkin görevlerde yer alan Av. Murat HAZİNEDAR, 1987 yılından itibaren gençlik kollarında siyasi hayatına başlamış, 2000 yılında CHP Kurultay Delegeliği yapmıştır. 2009 yılından itibaren siyasi mücadelesini TDH’de sürdüren HAZİNEDAR, 2011 Yılı Genel Seçimleri’ne Ordu’dan Bağımsız Milletvekili Adayı olarak seçime katılmış, 2013’te Mustafa Sarıgül ile birlikte CHP’ye yeniden üye olmuştur.



10.02.2014 tarihinde CHP Parti Meclis Kararı ile Beşiktaş Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen ve Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde %77’lik rekor oyla Beşiktaş Belediye Başkanlığına seçilen HAZİNEDAR, Cumhuriyet Halk Fırkası’nı Ordu ilinde kuran ve başkanlığını da yapan Hazinedarzade Mustafa Bey’in torunlarındandır.



Birçok sivil toplum kuruluşuna ve sosyo-kültürel derneklere kurucu başkan, onur kurulu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak destek veriyor olmasının yanı sıra “Temiz Hava ve Temiz Su” projesini geliştirmek, desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla; Karbon (Sera Gazı) Emisyonu Düşürme ve Kontrol Derneğinin Kurucu Üyeliği’ni yapmıştır. Halen aynı derneğin Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır.



Av. Murat Hazinedar çevresinde hayvansever kişiliğiyle tanınır, spor ve ileri teknolojiyle yakından ilgilenir, iyi derecede İngilizce bilmektedir, evli ve bir çocuk babasıdır.