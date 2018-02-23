Muş merkezli 20 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonu

Muş merkezli 20 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "mahrem imam" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muş merkezli 20 ilde ardışık arama sistemini kullanarak, örgütsel toplantı ve sohbet gibi faaliyetlerin saat ve zamanını bildirmek amacıyla irtibat kurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Muş, Ankara, İstanbul, Konya, Kırıkkale, Kastamonu, Elazığ, Adıyaman, Kırklareli, Hakkari, Balıkesir, Edirne, Denizli, Şanlıurfa, Sivas, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Eskişehir ve Şırnak'ta 24'ü muvazzaf asker, biri kamudan ihraç edilen 25 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden bir yüzbaşı, 5 üsteğmen ve 6 astsubay tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.