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Muş merkezli FETÖ operasyonunda 35 gözaltı

Muş merkezli 17 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 35 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 Ocak'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Muş merkezli 17 ilde eş zamanlı ve planlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "15 Temmuz darbe teşebbüsü akşamı polislere ByLock programı üzerinden 'Askere direnmeyin, meslektaşlarınızı saf dışı bırakın' talimatı verdikleri tespit edilen, Muş'ta görev yapan emniyet mensuplarından sorumlu 4 sözde mahrem imam ile mahrem imamlarla ByLock-Eagle programları üzerinden görüştükleri tespit edilen ve hepsi KHK ile ihraç edilen 3 emniyet müdürü, 2 emniyet amiri, başkomiser, 11 komiser, 14 polis memuru olmak üzere toplam 35 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Açıklamada, her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği kaydedildi.

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