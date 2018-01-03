Muş'ta Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

"Hırsızlık, konutta veya eklentilerinde yağma, şantaj ve nitelikli cinsel saldırı" suçlarından aranan ve hakkında 22 bin 660 lira para cezası ile 18 yıl 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin yakalandığı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası ile aranması bulunan kişi yakalanmış ve çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır. 'Basit yaralama' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile 'hükümlü veya tutuklunun kaçması, resmi belgede sahtecilik ve sahte banka veya kredi kartı kullanarak yarar sağlama' suçlarından aranması olan bir kişi de çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır."