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MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Özşanlı evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı İsmail Özşanlı uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Özşanlı merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde evinden çıktığı sırada akrabası olduğu öğrenilen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan Özşanlı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganı yakalamaya çalışıyor.

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