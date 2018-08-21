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Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

HDP İzmir eski Milletvekili ve 1 Kasım 2015 seçimlerinden önce kurulan seçim hükümetinde Kalkınma Bakanı olarak görev yapan Müslüm Doğan, partisinden istifa etti.

  • DHA
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HDP İzmir eski Milletvekili ve 1 Kasım seçimlerinden önce Ahmet Davutoğlu başbakanlığında kurulan seçim hükümetinde Kalkınma Bakanı olarak görev yapan Müslüm Doğan'ın HDP'den istifa ettiği ortaya çıktı. Doğan, 24 Haziran seçimlerinden kısa bir süre sonra HDP'den istifa ettiğini belirtti.

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