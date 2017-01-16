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Muş´ta FETÖ operasyonu 4 tutuklama

Muş'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamısında, 2'si Milli Eğitim müfettişi, 4 kişi tutuklandı.

  • DHA
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından 6-13 Ocak günleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Hazineye ait arazide okul ve spor tesisleri yapmak şartı ile tahsis edilen ama gerçekleşmeyen projeyi usulsüz müfettiş raporu ile gerçekleştirilmiş gibi göstermek suretiyle usulsüzlük yaparak Bank Asya'dan tapu ipoteği karşılığı kredi kullanılması ile ilgili olarak 8 kişi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 2 Milli Eğitim Müfettişi, 2 FETÖ/PDY terör örgütüne ait şirket üyesi tutuklandı. Olayla ilgili 1 öğretmen adli denetim şartı ile 3 kamu görevlisi serbest bırakıldı. FETÖ/PDY'ye ait el konulan okullardaki 2 yönetici hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Yine Valilikten yapılan açıklamada, "Muş'un Bulanık ilçesindeki geçtiğimiz hafta yapılan 'Teröre Hayır' yürüyüşüyle ilgili olarak sosyal paylaşım sitesinde hakaret içerikli, halkı kin ve nefrete sürükleyecek ve PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren yorumlar yaptığı tespit edilen 2 kişiden 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı" denildi.

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