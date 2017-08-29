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Muş'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Muş'ta jandarma tarafından düzenelen 'Şehit J. Üçvş. Serdal Uyanık 2017- 67 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait 2 tüfek, bir tabanca, 3 el bombası ele geçirildi.

  • DHA
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı birlikler tarafından 26 Ağustos günü `Şehit J. Üçvş. Serdal Uyanık 2017- 67 Operasyonu´ icra edildi. Muş'un Kızılağaç Beldesi'nin Reylim Yaylasında insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen bölücü terör örgütü elemanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 terörist, etkisiz duruma getirildi. Olay yerinde terör örgütü militanlarına ait 1 Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 M-15 Piyade Tüfeği, 1 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ve şarjör, 3 el bombası, el ve sırt telsizi, 11 bin 200 TL eve bol miktarda yaşam malzemesi bulundu.
 

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