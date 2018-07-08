Muş'ta berivanlar at sırtında 2 bin 500 rakımlı yaylalara ulaşıyor

Muş'un Varto ilçesine bağlı Köprücük köyünde az sayıda kalan berivanlar (süt sağan kadın), yüksek rakımlı yaylalarda otlayan koyunlardan süt sağmak için at sırtında zorlu bir yolculuk yapıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla zorlu mesailerine başlayan berivanlar, ev işlerini yaptıktan sonra atlarını hazırlayarak patika yolları, vadileri, dik tepeleri ve ormanları aşarak koyun sürülerinin bulunduğu 2 bin 500 rakımlı yaylalara ulaşıyor.

Berivanlar, sağdıkları koyun ve keçilerden elde ettikleri sütü atlarına yükleyerek evlerine getiriyor. Bu sütlerden peynir ve yoğurt yaparak satan kadınlar, aile bütçesine katkı sağlıyor.

"At sırtında ormandan geçiyoruz"

Berivanlardan 72 yaşındaki Bedriye Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklama, 15 yaşından beri yaylalarda süt sağdığını söyledi. Her gün saat 05.00'te kalkıp ev temizliği yaptıktan sonra kahvaltı hazırladığını anlatan Bulut, söyle devam etti:

“Her gün yaylada bulunan çobanın yemeğini hazırlayıp atıma yüklüyorum, daha sonra köydeki diğer berivanlarla köyün çıkışında buluşup at sırtından ormanın içinden yaylaya doğru yola çıkıyoruz. Bir saatlik yolculuğun ardından atımızı bir yere bağlayıp koyun ve keçilerden süt sağıp bidonlara dolduruyoruz. Sağdığımız sütü atımıza yükleyip tekrar diğer berivanlarla köye doğru yola çıkıyoruz."

Bulut, eskiden köyde 25 berivan bulunduğunu ancak bu sayının son zamanlarda 7'ye düştüğünü dile getirdi.

"Her gün at sırtında 4 saat yolculuk yapıyoruz"

Nuriye Arslan ise sabah çok erken saatlerde kalktıklarını ve gece geç saatlere kadar sürekli çalıştıklarını aktardı.

Her gün yaklaşık 4 saat at sırtında yolculuk yaptıklarını belirten Arslan, "Köyümüzün gençleri genelde öğrenci ya da büyük şehirlere çalışmaya gidiyor. Köyümüzde çok az genç kaldı. 40 yaşının altında berivan kalmadı." diye konuştu.