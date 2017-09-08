Muş'ta cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
Muş'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen özel güvenlik görevlisi, cinnet getirdi. Kendi ailesinden 3 kişiyi öldüren güvenlikçi 2 kişiyi de ağır yaraladı.
- İHA
İddialara görev, akşam saatlerinde nöbetten çıkan özel güvenlik görevlisi M.A. merkeze bağlı Sungu beldesindeki evine geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evde tartışma çıkması üzerine av tüfeğine sarılan M.A., 1,5 yaşındaki oğlu M.A ile, eşi, kız kardeşi, ağabeyinin eşi ve amcasının gelinine rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu A.A., S.A. ve B.A. olay yerinde hayatını kaybederken, 1,5 yaşındaki M.A. ile V.A. ise ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, hemen ameliyata alınırken, olay yerinde hayatını kaybeden aile fertlerinin cenazeleri ise morga kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan özel güvenlik görevlisinin yakalanması için il genelinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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