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Muş´ta FETÖ/PDY'den 24 tutuklama

MUŞ'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 24 kişi tutuklandı.

  • DHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasıyla ilgili olarak geçen 28 Ocak günü Muş merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kentte görev yapan emniyet mensuplarından sorumlu 6 sözde mahrem imam ile Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, polis memurundan oluşan toplam 36 kişi gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada sözde mahrem imamların, darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi, örgütün haberleşme programı ByLock üzerinden polislere, 'Askere direnmeyin, Meslektaşlarınızı saf dışı bırakın'  talimatı verdiği ileri sürüldü. Meslekten atılan 18 eski emniyet personeli ile birlikte 6 sözde  mahrem imam olmak üzere 24 şüpheli yapılan ilk sorgunun ardından tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol kararıyla, 8 kişi ise etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakıldı.

 

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