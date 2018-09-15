Muş'ta İP İlçe Başkanı ve beraberindeki 21 kişi partiden istifa etti

Gündoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinin ardından yeniden yaptıkları değerlendirme sonucu istifa kararı aldıklarını söyledi.

Gündoğdu, "Muş İl Teşkilatı'nda büyük bir yara olduğunu tespit ettik. Bu yaranın tedavi edilmesi için genel merkeze gönderdiğimiz rapor doğrultusunda hareket edilmediğini gördük ve 20 arkadaşımızla partiden istifa ettik." diye konuştu.

İYİ Parti İl Başkanı Ramazan Aşık da şu ana kadar sadece Gündoğdu ve Keser'in istifa dilekçelerinin parti yönetimine ulaştığını bildirdi.