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Muş'ta kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 7'si tutuklandı

Muş'ta, gümrük kaçağı sigara ve kaçakçılıktan gelir elde edenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 7'si tutuklandı.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince, gümrük kaçağı sigara ve kaçakçılıktan gelir elde etme suçlarıyla ilgili çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Çalışma sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'sinin tutuklandığı, 6 şüphelinin adli kontrol şartıyla, 1 kişinin de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği de vurgulandı.

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