Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Muş’ta piknikteki vatandaşa ayı saldırdı

Muş’un Varto ilçesinde pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Muş’un Varto ilçesindeki Leylek Yaylası’na pikniğe giden Mehmet Koçhan ve arkadaşı ayı saldırısına uğradı. Yürürken birden bire ayıyla karşılaştığını söyleyen Koçhan, hem ayının kendisinden hem de kendisinin ayıdan çok korktuğunu söyledi. Koçhan, ayının kendisine attığı pençe darbesi ve ayağını ısırmasıyla su kanalına atladığını belirterek “Kafamı sudan çıkardığım sıra arkadaşın bağırıp çağırmasıyla ayı olay yerinden kaçtı.” dedi.   

Olay sonrası Varto Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Koçhan’ın tedavisinin ardından evine gönderildiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu devrildi: Yaralılar var

Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu devrildi: Yaralılar var

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA