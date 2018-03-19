Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Muş'ta PKK terör örgütüne ait çok sayıda el bombası ve fünye ele geçirildi

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, kayaların arasına gizleniş PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait çok sayıda el bombası, fünye ve mühimmat ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce Varto ilçesi Teknedüzü köyü sınırları içinde çalışma yapıldığı belirtildi. Çalışmalar sonucunda kayaların arasına gizlenmiş iki bidon içerisinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait;  90 adet el bombası, 92 adet fünye, 131 adet bixi fişeği, 2 adet jelikan, 1 takım leşker kıyafeti, 1 sayfa doküman, 20 adet pil, 1 adet ankesörlü telefon kartı, 1 adet koli bandı, 1 adet sırt çantası, kıyafet ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 
 
Halkın huzur ve güvenliği için il genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, “Duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları; emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır" denildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
THY Gelibolu semalarında Çanakkale Şehitleri için uçtu

THY Gelibolu semalarında Çanakkale Şehitleri için uçtu

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

Afrin zaferinden tarihi kareler

Afrin zaferinden tarihi kareler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA