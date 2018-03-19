Muş'ta PKK terör örgütüne ait çok sayıda el bombası ve fünye ele geçirildi
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, kayaların arasına gizleniş PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait çok sayıda el bombası, fünye ve mühimmat ele geçirildi.
- İHA
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce Varto ilçesi Teknedüzü köyü sınırları içinde çalışma yapıldığı belirtildi. Çalışmalar sonucunda kayaların arasına gizlenmiş iki bidon içerisinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait; 90 adet el bombası, 92 adet fünye, 131 adet bixi fişeği, 2 adet jelikan, 1 takım leşker kıyafeti, 1 sayfa doküman, 20 adet pil, 1 adet ankesörlü telefon kartı, 1 adet koli bandı, 1 adet sırt çantası, kıyafet ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Halkın huzur ve güvenliği için il genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, “Duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları; emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır" denildi.
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