Muş'ta PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğünce yapılan yer tespitine istinaden, 6 Nisan'da Terörle Mücadele, İstihbarat ve Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Jandarma Özel Harekat kuvvetlerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

İlçeye bağlı Yeşilpınar köyü Konaklı mezrası kırsaldaki bir sığınak ve iki ayrı noktaya yönelik operasyon gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda Kanas marka keskin nişancı tüfeği ile bu silaha ait 5 şarjör ve 65 fişek, dürbün, çubuk nişan alma dürbünü, anti-tank roket başlığı, 3 roket sevk fişeği, 2 uzaktan patlayıcı ateşleme sistemi (alıcı-verici bomba düzeneği), 5 patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış pil bloğu, 3 piknik tüpü, akü, sırt çantası ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."