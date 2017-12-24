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Muş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Muş'un Hasköy ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Sayanlar Mahallesi'nde Afşar ile Basum ailelerinin fertleri arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Arazi anlaşmazlığı ve ağaç kesme nedeniyle yaşandığı iddia edilen kavgada Fetullah ve oğlu Resul Afşar ile Hamdullah, Asya, Adil ve Cüneyt Afşar ile Ecevit Kızılkan ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fetullah ve oğlu Resul Afşar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Güvenlik güçleri, Sayanlar Mahallesi ile hastane önünde tedbir aldı.

Olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

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