Muş'ta tatbikat 1200 rakımlı bölgede gerçekleştirildi

Muş'ta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince çığ tatbikatı gerçekleştirildi.

Üçevler bölgesinde 2 bin 200 rakımlı bölgede gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 4 dağcı tırmanış yaparken çığ altında kaldı.

Yetkililere bilgi verilmesi üzerine UMKE, AFAD ve 112 acil servis ekipleri, kısa sürede bölgeye geldi.

Ekipler, kendi imkanlarıyla kurtulmayı başaran 2 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çığ altında kalan 2 kişiyi arama çalışmasına başladı.

Çığ altında kalanlardan birini sağ olarak çıkartmayı başaran ekipler, diğer vatandaşın ise cesedine ulaştı.

Senaryo gereği hayatını kaybeden dağcının UMKE tarafından alınmasıyla tatbikat sona erdi.

Tatbikatı izleyen Vali Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada, bu yıl kış mevsiminin yağışsız geçtiğini ancak ekiplerin her daim dinç kalması için tatbikat düzenlediklerini söyledi.

"Hazırlanmış bir senaryo üzerinde tatbikat yapıldı ve tatbikatın uygulaması da gerçeğini aratmadı." diyen Yıldırım, "Aniden bu tür işlerde ekiplerimize ihtiyaç olabilir. Her zaman bunlar mümkündür ve biz de her an ani bir şekilde, hızlı bir şekilde olay yerine intikal edebiliyoruz. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çok güzel bir tatbikat oldu. Çok büyük bir ciddiyetle işlerini yaptılar." ifadesini kullandı.

Muş Halk Sağlığı Müdürü Dr. Serdar Türkoğlu da tatbikatın ekipler için çok faydalı olduğunu belirterek, "2 bin 200 rakımda tatbikat düzenledik. Bu tatbikat vakalara daha hızlı bir şekilde ulaşmamız için çok faydalı." dedi.