Muş'ta terör operasyonu: 21 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamada, PKK/ KCK silahlı terör örgütüne yönelik il merkezi ile Bulanık ve Varto ilçelerinde 3 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütünün talimatları doğrultusunda sözde özyönetim/özerklik açıklamasına katılan, 2018 yılı nevruzunda çeşitli yerlerde ateş yakarak terör örgütü lehine slogan atan ve örgüt adına milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 21 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek, 9 dolu fişek, 26 kalaşnikof fişeği, 15 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği, 5 kurusıkı tabanca fişeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir."