Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Muş'ta terör operasyonu: 21 gözaltı

Muş merkez ile Bulanık ve Varto ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 21 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan açıklamada, PKK/ KCK silahlı terör örgütüne yönelik il merkezi ile Bulanık ve Varto ilçelerinde 3 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütünün talimatları doğrultusunda sözde özyönetim/özerklik açıklamasına katılan, 2018 yılı nevruzunda çeşitli yerlerde ateş yakarak terör örgütü lehine slogan atan ve örgüt adına milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 21 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek, 9 dolu fişek, 26 kalaşnikof fişeği, 15 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği, 5 kurusıkı tabanca fişeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir." 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Lale festivali başladı

Lale festivali başladı

Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

Tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi

Tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi

ABD'nin yüz karası görüntüler

ABD'nin yüz karası görüntüler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA