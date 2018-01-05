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Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: Gözaltına alınan 5 kişiden ikisi tutuklandı

Muş'ta terör suçlarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

  • İHA
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 4 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs, PKK/KCK terör örgütü adına 2010-2015 yılları arasında Muş merkezde gerçekleşen yasadışı eylemlerin talimatını veren, ayrıca il merkezi ve ilçelerimizde vatandaşlarımızı dağa çıkması yönünde örgütleyen ve 'Basit Yaralama' suçundan 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan Bulanık ilçesinde 3 kişi ile toplamda 5 şahıs yakalanmıştır. Şahıslardan 2’si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmış, diğer 3 şahıs ise ifadeleri akabinde serbest bırakılmıştır." denildi.

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