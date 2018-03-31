Muş’ta 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi

"Türkiye Huzur Güven Uygulaması 2018-2" kapsamında ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen denetimler, Muş’ta saat 14:00-19:00 saatleri arasında 350 personelle gerçekleştirildi.

Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması adına eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından birçok farklı noktada uygulamalar yapıldı.

Polis ekiplerince özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, alışveriş merkezleri ve çevrelerinde yayalara yönelik olarak yapılan uygulamalarda, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve varsa suç aletlerinin ele geçirilmesi için çalışmalar yapıldı.

Ayrıca, mobil tablet PC cihazları üzerinden yaklaşık 2 bin kişinin sorgulaması yapıldı.