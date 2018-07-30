Muş'ta uyuşturucu tacirlerine darbe

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 4 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Bir şahsın üzerinden satışa hazır vaziyette 20 parça halinde 111 gram esrar, ayrıca ayrı ayrı poşetler içinde 3 gram, 5 gram ve 89 gram olmak üzere toplamda 208 gram esrar maddesi ile 12 adet ecstasy hap ve uyuşturucu madde satışından elde edilen bir miktar para ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ya da uyarıcı madde imalatı veya ticareti yapmak suçundan hakkında adli işlem başlatılan 4 şahıstan biri çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, diğer 3 şahıs hakkında ise adli işlemler devam etmektedir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirleyerek kendilerine maddi gelir sağlayan zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız bir şekilde devam edecektir" denildi.