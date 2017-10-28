Muş'ta yağmur, su baskınlarına neden oldu
Muş'ta etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerini su bastı.
- DHA
Kent merkezinde bugün öğlenden sonra etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerini su bastı. Sunay Mahallesi'nde oturan yeni bir evli çiftin de evine yağmur suları doldu. Çiftin evindeki malzemeler zarar gördü. Belediye ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.