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Muş'ta yağmur, su baskınlarına neden oldu

Muş'ta etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

  • DHA
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Kent merkezinde bugün öğlenden sonra etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerini su bastı. Sunay Mahallesi'nde oturan yeni bir evli çiftin de evine yağmur suları doldu. Çiftin evindeki malzemeler zarar gördü. Belediye ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

 

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