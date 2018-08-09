Muş'ta, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 38 düzensiz göçmen yakalandı
Muş'ta, yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen bir minibüsteki 27 Afganistan, 6 Bangladeş ve 5 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirlenen ve gözaltına alınan şoför, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve minibüse el koyuldu.
- AA
Muş'ta, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Mercimekkale Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yol, emniyet ve kontrol devriyesi gerçekleştirildi.
Devriye sırasında, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edilen bir minibüsteki 27 Afganistan, 6 Bangladeş ve 5 Pakistan uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Organizatör olduğu belirlenen ve gözaltına alınan şoför, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Minibüse ise el konuldu.
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