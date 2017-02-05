Mustafa Ataş: Yeni anayasaya CHP kapısını kapatmış ve duyarsız kalmıştır

Ataş, AK Parti İl Başkanlığınca Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısındaki konuşmasında, Türkiye'nin geldiği noktada yeni bir yönetim sistemiyle tanışmaya mecbur olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim ayı grup konuşmasını hatırlatan Ataş, "Devlet Bahçeli'nin, Türkiye'nin yeni bir yönetim sistemine ihtiyacı olduğunu söylemesi ve 2014 tarihinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanının yönetim sistemini yeniden masaya yatırarak bir yönetim tarzı uygulayalım teklifi üzerinde AK Parti ve MHP arasındaki görüşmelerde 21 maddelik değişiklik teklifi gündeme gelmiştir. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bu teklifler götürülmek suretiyle beraber ve ortak bir Anayasa yapalım, değişiklik yapalım tekliflerine CHP kapısını kapatmış ve duyarsız kalmıştır." diye konuştu.

"CİBİLLİYETLERİ BÖYLE"

Ataş, 21 maddelik anayasa değişikliği teklifinin TBMM gündemine 18 madde olarak getirildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu değişiklikler ile kafanızı karıştırmak için Türkiye'de diktatörlük geliyor diye duyabilirsiniz. Allah'tan korkun akşama kadar durmadan kutsal değerlere her gün küfür edeceksin, hakaret edeceksin ve hiçbir ceza almayacaksın. Hala diktatör diyeceksin. 1954 tutanağındaki zihniyet nasılsa bugünkü zihniyet de aynı, değişen hiçbir şey yok. Cibilliyetleri böyle olduğu için geçmişteki cibilliyetleri ile bugünkü cibilliyetleri aynı örtüşüyor, değişen hiç bir şey yok."

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli koşturduğunu ve sebebinin sonraki nesillere güzel bir Türkiye bırakmak olduğunu dile getirdi.

"Bizim bu memleketten başka gidecek hiçbir yerimiz yok." diyen Karaca, "Balkanlar'da, Uzakdoğu'da ve Doğu'da problemler oldu ve dünyanın neresinde bir mazlumun problemi varsa gelebilecekleri bir Türkiyeleri vardı ama bilesiniz ki bizim buradan başka gidebilecek bir yerimiz yok. Bu memleket bizim ve biz buna sonuna kadar sahip çıkmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, "Milletimizin istiklali ve istikbali için, güçlü bir Türkiye için, kararımız 'Evet', biz hazırız Yalova siz de var mısınız?" sözlerini tekrarlayarak söyledi.