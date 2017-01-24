Mustafa Demir: 17 Aralık'ta rüşvet iftirası attılar

Mustafa Demir, Posta gazetesine verdiği röportajda güncel olaylardan 17 Aralık’a; Gezi Parkı olaylarından 15 Temmuz’daki darbe girişimine kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı.

‘ERDOĞAN DARBEYİ PÜSKÜRTTÜ’

15 Temmuz’u da sormak istiyorum. Fatih, o gece en ağır mücadelelerin yaşandığı semtlerden biriydi…

O gece Antalya’da futbolcu Eto’o’nun Afrikalı çocuklara yardım amacıyla düzenlediği maç organizasyonundaydım. Akşam 22.30’da darbe girişimi olduğunu anladık. Hemen İstanbul’a geldik, olaylar devam ediyordu.

Özellikle Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra insanlarımız oluk oluk alanlara doldu. Kimse insanların tankların önüne yatacağını, 70 yaşında yaşlı amcanın bastonuyla tanka karşı duracağını tahmin edemedi.

Ne hissettiniz peki?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü darbeciler için hayati öneme sahipti. 15 Temmuz gecesi Vatan Caddesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ana binası ve Saraçhane'de çok sayıda şehit ve gazilerimiz oldu.

İstanbul'u darbeci paralellerin eline bırakmamak için canını ortaya koyan halk ve emniyet görevlileriyle darbeciler arasında sabaha kadar ağır çatışmalar yaşandı. Büyükşehir ve burası bizim için son derece önemliydi. Çünkü Ankara’da polis merkezini ve meclisi bombaladılar.

Buraya da helikopterle inmeye çalıştılar. Ama insanlar helikopterin ineceği alana girdiği için amaçlarına ulaşamadılar. Vatan Caddesi’ne tankla girmeye çalıştılar. Oradaki arkadaşlarla telefonda sürekli konuştum. Arkadaşımız Hasan’a, ‘tanka çıkmadan bu iş bitmez’ dedim. Belediye araçlarını Vatan Caddesi’nin iki noktasına koyduk.

Çöp kamyonlarımızla iki tarafa da barikat kurduk. 200 işçimizle kamyonlarımızı emniyetin önündeki beton bariyerlere yerleştirdik. Halkı sokağa çağırdık. Yerel yönetimler inanılmaz başarılıydı. Belediyeler bütün ana arterleri kapattı. Sonrasında 1 aydan fazla Demokrasi Nöbeti tuttuk. Nöbetlerimize on binlerce insan katıldı.

MUSTAFA DEMİR: 17 ARALIK’TA İFTİRA ATTILAR

17-25 Aralık sürecinde FETÖ’nün hedefindeydiniz. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz?

Bunun hikâyesi 40 yıl öncesine dayanıyor. 2012’de MİT Krizi ile kendilerini gösterdiler. MİT müsteşarını ifadeye çağırıp, başbakanımızla uğraşacaklardı. Sonra Gezi Parkı olayları çıktı. Ne istiyorsunuz diye sorulduğunda, “3. Köprü, havalimanı ve Kanal İstanbul’u istemiyoruz” dediler. Gezi meselesinde çok ciddi manipülasyon olduğunu gördük. Arkasından da 17-25 Aralık geldi.

Beni neyle suçladılar? Sözüm ona beni iki dosyayla suçluyorlardı. İftira attılar. Ama hiçbir suçum olmadığını zaten biliyorlardı. Neticede bunların ne kadar hain olduğunu herkes gördü. Gezi’yle gençlerin enerjisini kullanarak hükümeti devirmeye çalıştılar. 17-25 Aralık’ta da yargı yoluyla darbe yapmaya çalıştılar.