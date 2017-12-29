Mustafa Destici AK Parti Genel Merkezinde
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
- AA
BBP Genel Başkanı Destici, AK Parti MKYK toplantısının sona ermesinin ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre görüşen Destici, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin daha önceki görüşmelerinin devamı niteliğinde olduğunu belirterek, yeni yılını da kutladığını söyledi.
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