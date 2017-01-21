Mustafa Koç anısına Koç Holding'ten belgesel
Mustafa Koç'un anısına ölümünün 1'inci yıldönümünde Koç Holding tarafından belgesel hazırlandı.
- DHA
Belgesel ilk kez, merhum Koç adına bugün düzenlenen holding binasındaki mevlitte izletildi. 56 yıllık yaşamına pek çok kişinin yapmak isteyip de yapamadığı, görmek isteyip de göremediği şeyleri sığdıran Koç için hazırlanan belgeselde, ailesi, dostları ve çalışanları onunla ilgili anıları anlattı. Belgeseli Nejat İşler seslendirdi.
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