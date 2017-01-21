Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mustafa Koç anısına Koç Holding'ten belgesel

Mustafa Koç'un anısına ölümünün 1'inci yıldönümünde Koç Holding tarafından belgesel hazırlandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Belgesel ilk kez, merhum Koç adına bugün düzenlenen holding binasındaki mevlitte izletildi. 56 yıllık yaşamına pek çok kişinin yapmak isteyip de yapamadığı, görmek isteyip de göremediği şeyleri sığdıran Koç için hazırlanan belgeselde, ailesi, dostları ve çalışanları onunla ilgili anıları anlattı. Belgeseli Nejat İşler seslendirdi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Esenyurt saldırısını düzenleyen teröristin kimliği belirlendi

Esenyurt saldırısını düzenleyen teröristin kimliği belirlendi

Geleceğin Ronaldo'su olarak alındı...

Geleceğin Ronaldo'su olarak alındı...

Protestocular Washington'da bir limuzini ateşe verdi

Protestocular Washington'da bir limuzini ateşe verdi

Marmaris'te sualtında 'tarihin en büyük seramiği' bulundu

Marmaris'te sualtında 'tarihin en büyük seramiği' bulundu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA