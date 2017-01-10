Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yeneroğlu: AİHM'in karma yüzme dersi kararı entegrasyonu din özgürlüğünün önüne çekmektedir

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Müslüman kızların karma yüzme dersine katılımıyla ilgili verdiği kararı eleştirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsviçre'de Müslüman iki ailenin dinî inançlarına aykırı olduğu gerekçesiyle kızlarını zorunlu karışık yüzme dersine göndermeyi reddetme nedeniyle para cezasına çarptırılmalarına, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu tepki gösterdi.

Bu durumun din özgürlüğüne müdahale olduğunu ifade eden Yeneroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İsviçre'de Müslüman iki aile dinî inançlarına aykırı olduğu gerekçesiyle kızlarını zorunlu karışık yüzme dersine göndermeyi reddetti ve bunun karşılığında para cezasına çarptırıldılar.  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugün davalıların dini inançlarını sergileme hakkının ihlal edildiğini, bunun din özgürlüğüne müdahale olduğunu, ancak müdahalenin yasalar tarafından öngörülüp meşru bir amaca dayandığını belirterek ihlal iddiasını reddetti. AİHM kararı son yıllarda sağ popülizm ve terör atmosferinde Avrupa'da özellikle Müslümanlar bağlamında gelişen, entegrasyonu anayasal bir değermiş gibi görüp onu din özgürlüğü ile mukayese edebilen ve hatta bazen de önceleyen bir yaklaşıma onay vermektedir."

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gaziantep Emniyeti önünde yaşanan çatışma anına ait görüntüler

Gaziantep Emniyeti önünde yaşanan çatışma anına ait görüntüler

Kardan gelin- damat yaptılar

Kardan gelin- damat yaptılar

Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

Büyükannelerin maaş takvimi belli oldu

Büyükannelerin maaş takvimi belli oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA