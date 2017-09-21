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Muş'taki terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kalaşnikof tüfek, bu tüfeğe ait 150 fişek ve 5 şarjör ele geçirildiği bildirildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce Suluca köyü Başak mezrası bölgesinde, "Şehit Jandarma Üstçavuş Serdal Uyanık 2017-92 Operasyonu" icra edildiği belirtildi.

Bu kapsamda 20 Eylül'de yapılan arazi arama tarama faaliyetinde kalaşnikof tüfek, bu tüfeğe ait 150 fişek ve 5 şarjör, 4 kütüklük, palaska ve 200 mililitre pet şişe içerisinde silah bakım yağı ele geçirildiği aktarılan açıklamada, olayla ilgili adli işlemlere başlanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için il genelinde terörle mücadele kapsamındaki operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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