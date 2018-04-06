Mustela Sınırlı Sayıdaki Özel Serisi’nin Lansmanı’nı Gerçekleştirdi

Mustela, sınırlı sayıdaki özel serisinin lansmanını 3 Nisan’da Türkiye’nin ilk “Yeşil Nesil Restoran” ıolarak bilinen ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmayı hedefleyen Kuruçeşme La Mancha’da gerçekleştirildi. Geniş katılımın sağlandığı lansmanda; basın mensupları ve bloggerların yanı sıra Ayşe Tolga, Pınar Altuğ Atacan, Zeynep Beşerler, Nefise Karatay, Tanem Sivar, Berrin Kasapoğlu, Artun Kasapoğlu, Seyran Ataklı, Selen Görgüzel ve Şafak Özbir gibi ünlü isimler de yer aldı.

Lansman toplantısı, boğaz manzarası eşliğinde Idecon Idea&Congress Kurucusu ve Direktörü Yaprak Yapsan’ın açılış konuşması ile başladı. Ardından, Expanscience Laboratuarları Pazarlama Direktörü Gamze Turan, Mustela'nın sınırlı sayıdaki özel serisi için bir araya gelen 3 sevimli karakter Fili, Kuzi ve Babi’yi tanıttı. Gamze Turan; ‘Mustela olarak doğaya karşı sorumluluğu ana taahhütlerimizden biri olarak görüyoruz ve ham maddelerinin toplanmasından, üretim süreçlerindeki kaynak kullanımına, paketlerinden kartonlarına ve hatta kartonların üzerinde kullanılan mürekkeplerine kadar her konuda çevreyi düşünerek hareket ediyoruz. Bu 3 sevimli karakter ile amacımız banyo ve bakım anlarını çocuklar için daha da eğlenceli hale getirmeye yardım olmak ve Mustela için çok önemli olan çevre bilinci ve çevreyi koruma konularında çocukları bilinçlendirmek.” dedi.

Kaynakların Korunması, Biyoçeşitlilik ve Atık Yönetimikonularının önemine değinen Expanscience Laboratuarları Pazarlama Direktörü Gamze Turan’ın ardından sahneye çıkan Didem Uzel Sarı, oğlu Aslan’ı çevre konusunda bilinçlendirmek için neler yaptıklarından bahsetti.

Lansman toplantısına katılan çocuklar kendileri için özel olarak hazırlanmış etkinlik köşesinde MustelaSınırlı Sayıdaki Özel Seri’nin sevimli kahramanlarından oluşan oyuncaklar ile keyifli zaman geçirdiler.

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