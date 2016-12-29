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Musul'un 3 semti DEAŞ'tan temizlendi

Irak güçleri, Musul'un doğusunda 3 semti DEAŞ'tan geri alırken, 24 örgüt militanını da öldürdü, 8 bomba yüklü aracı imha etti.

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Musul Kuzey Bölge Komutanı Korgeneral Ali el-Fireci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "6.Tugaya bağlı ordu güçleri ve Ninova Muhafızları, Musul'un kuzeyinde Sade ve Bavize semtlerini DEAŞ'tan geri aldı ve kentin doğusuna doğru ilerliyor." dedi.

BOMBA YÜKLÜ 8 ARAÇ İMHA EDİLDİ

Ninova Operasyonlar Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarallah da Irak devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, polis güçlerinin kentin güneydoğu cephesinde DEAŞ'a ait bomba yüklü 8 aracı imha ettiğini, 24 DEAŞ militanını da öldürdüğünü söyledi.

Yarallah, terörle mücadele güçlerinin Musul'un doğusundaki Birinci Kudüs semtini DEAŞ'tan geri alarak, orada bulunan hükümet binalarına Irak bayraklarını astığını aktardı.

Irak Terörle Mücadele Gücü Komutanı Abdulvahap es-Saadi, yaptığı yazılı açıklamada, Musul'un doğusunda kurtarma operasyonunun ikinci aşamasının başladığını belirtmişti.

Operasyonun bu safhasında, öncelikle kentin doğu bölgesinde örgütün elinde kalan tüm mahallelerin kontrol altına alınmasının hedeflendiği ifade ediliyor.

MUSUL OPERASYONU

Irak güvenlik güçleri, 3 Kasım'da doğu bölgesinden Musul kent merkezine girmeye başlamıştı. Iraklı güçler, yaklaşık 50 günlük sokak çatışmalarının ardından 40 mahalleyi DEAŞ'tan geri almıştı.

Toplamda 183 mahallenin yer aldığını Musul kent merkezinin doğusunda 100, batısında ise 83 mahalle bulunuyor.

Irak ordusu, iki yıldan uzun süredir DEAŞ'ın kontrolünde bulunan Musul'u kurtarmak için 17 Ekim'de operasyon başlatmıştı. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri de operasyona havadan destek veriyor.

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