Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mut ve Silifke'ye 15 yıl sonra kar yağdı

Mersin'in Mut ve Silifke ilçelerinde 15 yıl aradan sonra kar yağdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mut İlçesi'nde öğle saatlerinde başlayan kar yağışında vatandaşlar, öz çekim yaparak anı ölümsüzleştirdi. İlçenin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı sürerken, Sertavul Geçidi'nde ise araçların geçişine kontrollü olarak izin veriliyor.

Sabah saatleri itibari ile Silifke ve çevre mahallelerinde şiddetli poyraz ile birlikte yağan kar, vatandaşları ve çocukları sevindirdi. Silifke Kalesi'nden itibaren Çamdüzü ve Gülnar İlçesi'ne kadar ayrıca, Göksu Vadisi'nden Mut'a kadar, Akyokuş'tan Uzuncaburç-Mara'ya kadar olan ilçenin tüm yerleşim alanları kar altında kaldı.

Karın yağışını dört gözle bekleyen vatandaşlar, piknik alanı olan Çamdüzü ve Kıbrıs Şehitliği'ne çıkıp karla birlikte eğlenmenin tadını çıkardı.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diriliş Ertuğrul 71. yeni bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul 71. yeni bölüm fragmanı

Muş'ta asırlık gelenek böyle yaşatılıyor

Muş'ta asırlık gelenek böyle yaşatılıyor

Teröre karşı dayanışma maçı: Yıldızlar Karması

Teröre karşı dayanışma maçı: Yıldızlar Karması

Şırnak’ta terör operasyonu

Şırnak’ta terör operasyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA