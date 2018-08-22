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Müteahhidin vurduğu esnaf, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde müteahhit Sebahattin Türksoy tarafından tabancayla vurulan yapı malzemeleri satan işyeri sahibi Ümmet Saruhan (39), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

  • DHA
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Olay, geçen 12 Ağustos'ta Tavşanlı ilçesinde meydana geldi. Müteahhitlik yapan Sebahattin Türksoy ile yapı malzemesi satıcısı Ümmet Saruhan arasında alacak verecek meselesinde tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Sebahattin Türksoy, tabancayla ateş ettiği Ümmet Saruhan'ı karnından yaraladı. Saruhan götürüldüğü Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesinin ardından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
 
Olay yerinden otomobiliyle kaçan müteahhit Sebahattin Türksoy ise aynı gün jandarma ekipleri tarafından Çavdarhisar ilçesi yakınlarında yakalandı. Gözaltına alınan Türksoy yapılan sorgulamasını ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
 
DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ümmet Saruhan, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Saruhan'ın bugün Tavşanlı ilçesine bağlı Karakişi Köyü'nde toprağa verileceği belirtildi.

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