Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mutki Kaymakamı, belediyeye kayyum olarak atandı

BİTLİS'in Mutki Belediyesine, İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, kayyum olarak atandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mutki İlçesi Belediyesi'ne 14 Aralık'ta terör soruşturmaları kapsamında operasyon yapıldı. Mutki Belediye Eş Başkanı DBP'li Özcan Birlik gözaltına alındı. Birlik, 20 Aralık'ta  çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. 
 
Birlik'in tutuklanmasının ardından, İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, bugün belediyeye kayyum olarak atandı.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Işık: 'Etkisiz hale getirilen terörist sayısı PKK'da 9 bin 500'ü geçti'

Bakan Işık: "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı PKK"da 9 bin 500"ü geçti"

Türk kullanıcılara özel emoji

Türk kullanıcılara özel emoji

Dev proje açılışa hazır

Dev proje açılışa hazır

Teröristlerin menfeze tuzakladığı patlayıcı etkisiz hale getirildi

Teröristlerin menfeze tuzakladığı patlayıcı etkisiz hale getirildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA