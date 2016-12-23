Mutki Kaymakamı, belediyeye kayyum olarak atandı
BİTLİS'in Mutki Belediyesine, İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, kayyum olarak atandı.
- DHA
Mutki İlçesi Belediyesi'ne 14 Aralık'ta terör soruşturmaları kapsamında operasyon yapıldı. Mutki Belediye Eş Başkanı DBP'li Özcan Birlik gözaltına alındı. Birlik, 20 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
Birlik'in tutuklanmasının ardından, İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, bugün belediyeye kayyum olarak atandı.
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