Mutlaka bu tarihi yaşayın

Troya Yılı etkinlikleri kapsamında İngiltere’nin The Telegraph gazetesi yazarlarından Alex Preston, Outdoor Swimming Dergisi yazarları Adrian Snodgrass ve Simon Mourie, Çanakkale Boğazı’nı yüzerek geçti. Kentin tanıtım çalışmaları kapsamında Çanakkale’ye gelen yabancı gazeteciler için Çanakkale Valiliği koordinasyonunda yüzme programı hazırlandı. Özel bir turizm şirketinin organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte Çanakkale Boğazı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan izinle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sabah saatlerinde Eceabat sahilinden denize giren Alex Preston, Adrian Snodgrass ve aynı zamanda SwimTrek firmasının sahibi olan Simon Mourie, Çanakkale Boğazı’nı yüzerek geçti.

BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Yaklaşık 1 saat 20 dakikada Çanakkale önlerine gelen gazeteciler Çanakkale Yat Limanı önündeki iskeleden karaya çıktı. Preston Çanakkale’de bulunmaktan ve tüm dünyanın tanıdığı Çanakkale Boğazı’nı yüzerek geçmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Burada bulunmalarının bir diğer sebebinin ise 2018’in Troya Yılı olarak ilan edilmesi olduğuna işaret eden Preston, şöyle konuştu: “Troya Yılı’nı burada kutluyor olmak önemliydi. Çanakkale’ye geldiğiniz zaman en önemli hissettiğiniz şey tarih. Dün de Troya Ören Yeri’ni gezerken bu tarihi hissettik. Çevremde tanıdığım kim varsa hepsinin buraya gelip mutlaka bu tarihi yaşamalarını istiyorum. Bu bizim için çok önemli bir an.”